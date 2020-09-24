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Haberler Galeri Muğla'daki 2 asırlık köy kaderine terk edildi

Muğla'daki 2 asırlık köy kaderine terk edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kapubağ Mahallesi'nde bulunan Meyistan Köyü'nün sakinleri, köyde genç kalmayınca 25 yıl önce köyü terk etti. Kaderine terk edilen köy ilgisizlikten viraneye dönerken, köyün sokakları da koyunlara kaldı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:21
Muğla'daki 2 asırlık köy kaderine terk edildi

Yatağan ilçesine bağlı ve 18 yüzyılda Yatağan'ın tek Alevi köyü olarak kurulan köy, 150 yıllık geçmişinin ardından viraneye dönmüş durumda.

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Muğla'daki 2 asırlık köy kaderine terk edildi

İlginç mimarisi ile dikkat çeken ikişer katlı evler kaderine terk edilmiş durumdayken, virane köy koyunlara kalmış durumda. Geçmişinde odunculukla geçinen köy sakinleri, hayvancılık ve zeytincilikle de hayatlarını sürdürürlerken, genç nüfusun iş bulmak amacıyla şehir merkezlerine gitmesi ile başlayan göç sonunda, yavaş yavaş köy terk edilmiş.

Muğla'daki 2 asırlık köy kaderine terk edildi

Bir zamanlar muhteşem mimarisiyle dikkat çeken evler şimdi ise kaderine terk edilmiş yıkık ve harap şekilde duruyor. Zamanla yok olan köy, çobanların koyunları otlattığı meraya dönüşürken, köyün taş evleri, doğal ve otantik yapısı ise eko turizm faaliyetlerine elverişli durumda.

Muğla'daki 2 asırlık köy kaderine terk edildi

Çevre sakinleri ise 150 yıllık tarihi köyün tamamen yok olmadan yetkililerin önlem almasını istiyor.

İHA

Muğla'daki 2 asırlık köy kaderine terk edildi
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