Muğla'daki 2 asırlık köy kaderine terk edildi

Bir zamanlar muhteşem mimarisiyle dikkat çeken evler şimdi ise kaderine terk edilmiş yıkık ve harap şekilde duruyor. Zamanla yok olan köy, çobanların koyunları otlattığı meraya dönüşürken, köyün taş evleri, doğal ve otantik yapısı ise eko turizm faaliyetlerine elverişli durumda.