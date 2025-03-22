Muğla’daki barajlar hakkında kritik açıklama: Yaz ortasına kadar yetecek su var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu sağlayan ve geçen yıl mart ayında su seviyesi yüzde 16 civarında olan Mumcular Barajı'nda, bu yılın aynı dönemde su seviyesi yükseldi. Mumcular'da su seviyesi, yüzde 35 civarında seyrediyor. Geçen yılın mart ayında su seviyesi yüzde 58 civarında olan Geyikli Barajı'nda ise düşüş yaşandı. Geyikli Barajı'nda bu yılın aynı döneminde su seviyesi, yüzde 50 oldu.

'SU SEVİYESİ GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLAMIŞ DURUMDA'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Dünya genelinde küresel sıcaklık artışları devam ediyor. Buna bağlı olarak 2025 Şubat ayı da kayıtlardaki en sıcak şubat ayı olarak yerini aldı. Dünya genelinde ekstrem artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu bölgede de ciddi kuraklık söz konusu ancak aralık ayında gelen yağışlarla beraber bu bölgede rezervuarlardaki su seviyesi oldukça yükselmişti. Şubat ve mart aylarındaki yağışlarda ciddi anlamda bir azalma söz konusu. Buna bağlı olarak rezervuarlardaki su seviyesi de yavaş yavaş geri çekilmeye başlamış durumda" dedi.