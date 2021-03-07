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Haberler Galeri Muğla'daki yangına İHA'lı, çıkarma gemili müdahale

Muğla'daki yangına İHA'lı, çıkarma gemili müdahale

Muğla'da önceki gün çıkan yangının söndürülmesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çıkarma gemilerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da etkin rol oynadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 12:36 Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 12:39
Muğla'daki yangına İHA'lı, çıkarma gemili müdahale

Marmaris ilçesi Başsen koyundaki ormanlık alanda, önceki gün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yoğun mücadelenin ardından söndürüldü. Alevlerin yayılmasını engellemek için zamana karşı verilen yarışın detayları da ortaya çıktı.

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Muğla'daki yangına İHA'lı, çıkarma gemili müdahale

Buna göre, bölgeye ilk olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı yangın ekipleri sevk edildi. Yangın alanına karayolu ile ulaşılamayacağının belirlenmesi üzerine bu sefer devreye çıkarma gemileri girdi.

Muğla'daki yangına İHA'lı, çıkarma gemili müdahale

TCG Ç-149, TCG Ç-157 ve Ç-321 çıkarma gemileri ile Muğla Orman Müdürlüğüne ait 3 yangın arazözü deniz yolu ile bölgeye sevk edildi.

Muğla'daki yangına İHA'lı, çıkarma gemili müdahale

Bu sırada TCG Kaş karakol gemisi ve Özgen römorkörü de yangına müdahale edecek 45 personeli bölgeye götürdü. Yangınla mücadelede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İHA'lar da kesintisiz görüntü sağlayarak destek verdi.

Muğla'daki yangına İHA'lı, çıkarma gemili müdahale

Yangınla mücadelede ilk defa karadan ulaşılamayan yere denizden araç ve personel naklinin gerçekleştirildiği belirtilirken sabahın ilk ışıklarıyla yangının kontrol altına almasının ardından bölgede soğutma işlemleri yapıldı.

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