  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Muğla'dan mest eden görüntü! Eşsiz gün batımına tanıklık ettiler

Muğla'dan mest eden görüntü! Eşsiz gün batımına tanıklık ettiler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar gün batımında oluşan eşsiz manzaraya tanıklık ederek günü noktalıyor. Yaklaşık bir saat süren görsel şölen güneşin batışı ile sona ererken, ana tanıklık edenler güzel anılarına bir yenisini daha ekledi.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:13
Muğla’dan mest eden görüntü! Eşsiz gün batımına tanıklık ettiler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Yanıklar Mahallesi sahil bandında gün batımını izleyen vatandaşlar, güneşin batışında oluşan eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Muğla’dan mest eden görüntü! Eşsiz gün batımına tanıklık ettiler

Gün batımında oluşan kızıl tondaki renkler, izleyenleri mest ediyor.

Muğla’dan mest eden görüntü! Eşsiz gün batımına tanıklık ettiler

Kimi vatandaşlar sandalye ve şezlonglarda eşsiz manzarayı izlemeyi tercih ederken, kimi vatandaşlar ise doğal güzelliği cep telefonları ile kaydederek anı ölümsüzleştirdi, kimileri ise yüzmeyi tercih etti.

Muğla’dan mest eden görüntü! Eşsiz gün batımına tanıklık ettiler

Yaklaşık bir saat süren görsel şölen güneşin batışı ile sona ererken, ana tanıklık edenler güzel anılarına bir yenisini daha ekledi.

Muğla’dan mest eden görüntü! Eşsiz gün batımına tanıklık ettiler
  • SON DAKİKA