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Muhteşem görüntüler! Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü
Muhteşem görüntüler! Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle ova, kırmızıya büründü. Bu yıl 15 Temmuz'da başlayan kuru domates hasadı, 1 ay boyunca devam edecek. Yazın hasat edilen kuru domatesler dondurularak kışa saklanacak.
Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:57
Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:05
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle ova, kırmızıya büründü. Kurutulan domatesler özellikle Amerika ve Kanada gibi ülkelere kahvaltılık meze olarak ihracat edilecek.
Torbalı Ovası'nda üretilen domatesler tarlalardan toplandıktan sonra kurutmalık ve salçalık olarak ayrılıyor. Bu yıl ilk domates hasadında, 45 bin dekarlık alana yapılan ekim sonucunda, ortalama 370 bin ton domates elde edilmesi planlanıyor.
Toplanan domateslerin 74 bin tonu ise kuru domates olarak ABD ve Kanada başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilecek. Bu yıl 15 Temmuz'da başlayan kuru domates hasadı, 1 ay boyunca devam edecek.
Yazın hasat edilen kuru domatesler dondurularak kışa saklanacak.
Güneşin altında her gün sabah 6'dan akşam 6'ya kadar özveriyle çalışan mevsimlik işçiler, domatesleri ikiye kesip, tuzlayarak, kurumak üzere beyaz örtülerin serildiği arazilere bırakıyor.