  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Muhteşem görüntüler! Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü

Muhteşem görüntüler! Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle ova, kırmızıya büründü. Bu yıl 15 Temmuz'da başlayan kuru domates hasadı, 1 ay boyunca devam edecek. Yazın hasat edilen kuru domatesler dondurularak kışa saklanacak.

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:05
Muhteşem görüntüler! Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle ova, kırmızıya büründü. Kurutulan domatesler özellikle Amerika ve Kanada gibi ülkelere kahvaltılık meze olarak ihracat edilecek.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Muhteşem görüntüler! Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü

Torbalı Ovası'nda üretilen domatesler tarlalardan toplandıktan sonra kurutmalık ve salçalık olarak ayrılıyor. Bu yıl ilk domates hasadında, 45 bin dekarlık alana yapılan ekim sonucunda, ortalama 370 bin ton domates elde edilmesi planlanıyor.

Muhteşem görüntüler! Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü

Toplanan domateslerin 74 bin tonu ise kuru domates olarak ABD ve Kanada başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilecek. Bu yıl 15 Temmuz'da başlayan kuru domates hasadı, 1 ay boyunca devam edecek.

Muhteşem görüntüler! Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü

Yazın hasat edilen kuru domatesler dondurularak kışa saklanacak.

Muhteşem görüntüler! Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü

Güneşin altında her gün sabah 6'dan akşam 6'ya kadar özveriyle çalışan mevsimlik işçiler, domatesleri ikiye kesip, tuzlayarak, kurumak üzere beyaz örtülerin serildiği arazilere bırakıyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan yeniden anne olmak istiyor: 5 çocuk istediğimi söylemiştim
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan yeniden anne olmak istiyor: 5 çocuk istediğimi söylemiştim
  • SON DAKİKA