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Haberler Galeri Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy dede olmak için gün sayıyordu. Torununu kucağına almaya ömrü vefa etmeyen Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. Alınan son dakika haberine göre, Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:34
Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

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Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti.

Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Alınan son dakika haberine göre, Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

HAYATIMIZ ORADA KESİŞTİ

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öget ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Perşembe günü Ses Tiyatrosu'nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, sevenlerini yasa boğdu. Babasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan 9 aylık hamile olan Müjgan Ferhan Şensoy'dan güzel haber geldi.

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