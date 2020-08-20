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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in ilişkisi Kerem Bursin yüzünden mi bitti?
Murat Dalkılıç, bir defilede podyuma çıktı. Defile sonrası soruları yanıtlayan Dalkılıç, Hande Erçel ile olan ayrılığına değindi. Başarılı şarkıcı, ilişkilerinin Kerem Bursin nedeniyle bittiğine dair iddialara açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:29Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:06
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Murat Dalkılıç, Beyoğlu'ndan defileye çıktı. Arkadaşının defilesinde boy gösteren Dalkılıç, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Hande Erçel ile olan ilişkisinin Kerem Bursin nedeniyle bittiğine dair iddiaları yalanladı.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün Beyoğlu'ndaki bir defileden çıkarken görüntülendi. Son günlerde borçlarından dolayı icralık olduğu konuşulan Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılmasıyla ilgili de konuştu.
"AYRILIĞIN KEREM'LE İLGİSİ YOK"
Borçlarından dolayı icralık olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen şarkıcı, muhabirlerin bu konuyu hatırlatmasının üzerine sessizliğini korudu. Şarkıcı, eski sevgilisi Hande Erçel'le ayrılıklarına Kerem Bürsin'in neden olduğu iddiasına da "Tabii ki onunla ilgisi yok" dedi.
Mekandan hızlı adımlarla çıkan Dalkılıç, alınan önlemleri hiçe sayarak maske takmadı. Kapının önünde kendisini bekleyen araca binen Dalkılıç, camı açarak basın mensuplarıyla vedalaşmayı da ihmal etmedi.