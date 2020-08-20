Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in ilişkisi Kerem Bursin yüzünden mi bitti?

"AYRILIĞIN KEREM'LE İLGİSİ YOK"

Borçlarından dolayı icralık olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen şarkıcı, muhabirlerin bu konuyu hatırlatmasının üzerine sessizliğini korudu. Şarkıcı, eski sevgilisi Hande Erçel'le ayrılıklarına Kerem Bürsin'in neden olduğu iddiasına da "Tabii ki onunla ilgisi yok" dedi.

