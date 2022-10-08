Murat Yıldırım ve Iman Elbani'den müjdeli haber geldi
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu Iman Elbani çiftinden müjdeli haber geldi. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren ünlü çift, anne-baba olduklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Giriş Tarihi: 8 Ekim 2022 Cumartesi 13:55Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2022 Cumartesi 14:06
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Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile dünyaevine girdi.
2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden çiftin aylar önce çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenildi.
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
"KIZIMIZ MİRAY DÜNYAYA GELDİ"
2019 yılında yaşadıkları kayıptan dolayı hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde geçiren ikili, bugün sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi verdi.
İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, ortak yaptıkları paylaşımda "Hepinize çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz, sonunda kızımız Miray dünyaya geldi. Çok mutluyuz" dedi.