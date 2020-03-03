Müslüm Gürses vefatının 7. yılında anılıyor! İşte Müslüm Gürses'in hayat hikayesi...

İLK PLAĞI "EMMİOĞLU/OVADA TAŞA BASMA" BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Adana'daki bir gazinoda assolist olarak sahne alan Sadık Altınmeşe'nin rahatsızlanmasının ardından onun yerine sahneye çıkan sanatçı, büyük bir ilgi gördü ve mikrofonu bir daha elinden bırakmadı.

Müslüm Gürses, bir yandan Adana'da çeşitli mekanlarda konserler verirken, 1967'den itibaren her cumartesi TRT - Çukurova Radyosunda, canlı olarak türküler söyledi.

İlk plağı "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" adlı 45'liği 1968'de çıkaran sanatçı, kariyer basamaklarında hızla yükselmeye başladı.