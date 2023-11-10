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Haberler Galeri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm haberi verildikten sonra ülkede neler oldu? Atatürk'ün ölümünün ardından Türkiye...

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm haberi verildikten sonra ülkede neler oldu? Atatürk'ün ölümünün ardından Türkiye...

Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, bundan 85 yıl önce 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini kapadı. Anadolu Ajansı'nın Atatürk'ün vefat haberini resmi tebliğ ile vatandaşlara duyurmasıyla ülkenin dört bir yanı hüzne boğuldu, kadınların ve öğrencilerin ise göz yaşları sel oldu. Peki 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ün ölüm haberiyle Türkiye'de neler oldu? İşte Atatürk'ün vefatı sonrası yaşananlar...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 08:46 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 08:56

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm haberi verildikten sonra ülkede neler oldu? Atatürk’ün ölümünün ardından Türkiye...

Atatürk'ün ölümü sonrası neler yaşandı? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikali ve sonrasında yaşananlar, Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünde araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Kasım 1938 Atatürk'ün ölüm haberi sonrası neler yaşandı? İşte Atatürk'ün ölümü sonrası yaşananlar...

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Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm haberi verildikten sonra ülkede neler oldu? Atatürk’ün ölümünün ardından Türkiye...

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ SONRASI NELER YAŞANDI?

20 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı Ankara İstasyonu'nda özel trenden alınarak, meclise götürülmek üzere top arabasına konuldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm haberi verildikten sonra ülkede neler oldu? Atatürk’ün ölümünün ardından Türkiye...

16 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm haberi üzerine Dolmabahçe Sarayı'na son görev için gelen ve gözyaşlarını tutamayan kadınlar.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm haberi verildikten sonra ülkede neler oldu? Atatürk’ün ölümünün ardından Türkiye...

16 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm haberi üzerine Dolmabahçe Sarayı'na son görev için gelen ve gözyaşlarını tutamayan bir öğrenci.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm haberi verildikten sonra ülkede neler oldu? Atatürk’ün ölümünün ardından Türkiye...

17 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de Atatürk'ün naaşı önünde saygı geçişi yapan kadınlar görülüyor.

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