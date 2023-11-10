Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm haberi verildikten sonra ülkede neler oldu? Atatürk'ün ölümünün ardından Türkiye...

Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, bundan 85 yıl önce 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini kapadı. Anadolu Ajansı'nın Atatürk'ün vefat haberini resmi tebliğ ile vatandaşlara duyurmasıyla ülkenin dört bir yanı hüzne boğuldu, kadınların ve öğrencilerin ise göz yaşları sel oldu. Peki 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ün ölüm haberiyle Türkiye'de neler oldu? İşte Atatürk'ün vefatı sonrası yaşananlar...