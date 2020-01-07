  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

Başarılı oyuncu Ecem Özkaya ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Mustafa Üstündağ'ın 10 yıllık evlilikleri sona erdi. Cümbür Cemaat Aile dizisinde tanışıp ilişkiye başlayan ve evlenmeye karar veren çiftin boşanma haberi sevenlerini üzdü. Peki Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ neden boşandı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2020 Salı 10:48 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2020 Salı 13:27
Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Mustafa Üstündağ kendisi gibi oyuncu olan Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten yeni gelen haber hayranlarını üzdü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

Çiftin ilk çocukları Ahmet Kaan, 2013 yılında dünyaya geldi. Evliliklerini gözlerden uzakta yaşayan çifte nazar değdi. Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerini bitirdi.

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

Üstündağ, yıllar önce verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
"Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi."

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

Ecem Özkaya ise ani gelişen evlilik kararının perde arkasını anlatmıştı...

"Bir kadın gerçekten erkeğinin kendisinden iki gömlek üstün olmasını ister. Ben bayağı ağzının içine düştüm Mustafa'nın. Benim hiç aklımda yoktu evlenmek. Hatta bir itirafta bulunmak istiyorum. Mustafa'ya ben evlenme teklif ettim."

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

"Beraberliğimizin 100'üncü gününde evlendik. 24 Nisan'da ilişkimiz başladı ve o gün itibariyle evlenme kararı aldık. Aramızda 11 yaş var ama bu hiç sorun olmadı..."

Üstündağ, sosyal medya hesabından yayınladığı ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna duyuru; 2010 yılında başlayan evliliğimizi, oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi, saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz. Ecem Özkaya-Mustafa Üstündağ...

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Özkaya 25 Haziran 1988, İstanbul doğumludur. Ecem Nur Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitim almıştır.

2012 yılında Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini oynamıştır. Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini oynamaktadır. Ayrıca, Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet (2011) dizilerinde ve Sizi Seviyorum (2009) isimli sinema filminde oynamıştır.

TV DİZİLERİ

2016- ... - Hayat Şarkısı Melek

2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan Biricik

2011-2012 - İffet - Nil

2010 - Cümbür Cemaat Aile - Zeynep

2009 - Elveda Rumeli - Küçük Zarife

2008 - Havalimanı/İyi Uçuşlar - İdil

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Seval

FİLMOGRAFİ

2009 - Sizi Seviyorum - Eda

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Babası Anadolu Cam Sanayi fabrikasında işçi, annesi ev kadınıdır. Kendisi 5 yaşındayken ablası ölmüş. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de bitirdi. Konservatuarda okumak için istanbul'a gitti ancak ilk sene sınavlarını kazanamadı. Kartal Sanat İşliği Tiyatro Grubunda Çocuk tiyatrosunda çalışmaya başladı. Bir sene sonra, tekrar sınava girdi, kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSMOyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti.

2007 yılında Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide Muro karakterini oynamaya başladı.

Mustafa Üstündağ, 2012 yılında Kenan Ece ile Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu. Mustafa Üstündağ 2011 yılında ''İzmir Çetesi'' adlı dizi setinde Kenan Ece ile tanıştı. ''Birimiz toprak grubundan, birimiz su. Bizden olsa olsa çamur olur'' dediler ve Çamur'u kurdular.

Mustafa Üstündağ, 24 Ağustos 2010 tarihinde oyuncu Ecem Özkaya ile evlendi. Ahmet Kaan (d.2013) adında bir oğlu vardır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı BİM A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri! 9-10 Ocak indirimleri neler?
BİM A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri! 9-10 Ocak indirimleri neler?
BİZE ULAŞIN