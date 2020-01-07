Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?
Ecem Özkaya 25 Haziran 1988, İstanbul doğumludur. Ecem Nur Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitim almıştır.
2012 yılında Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini oynamıştır. Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini oynamaktadır. Ayrıca, Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet (2011) dizilerinde ve Sizi Seviyorum (2009) isimli sinema filminde oynamıştır.
TV DİZİLERİ
2016- ... - Hayat Şarkısı Melek
2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan Biricik
2011-2012 - İffet - Nil
2010 - Cümbür Cemaat Aile - Zeynep
2009 - Elveda Rumeli - Küçük Zarife
2008 - Havalimanı/İyi Uçuşlar - İdil
2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Seval
FİLMOGRAFİ
2009 - Sizi Seviyorum - Eda