Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı! Ünlü çiftin evlilikleri neden bitti?

"Beraberliğimizin 100'üncü gününde evlendik. 24 Nisan'da ilişkimiz başladı ve o gün itibariyle evlenme kararı aldık. Aramızda 11 yaş var ama bu hiç sorun olmadı..."

Üstündağ, sosyal medya hesabından yayınladığı ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna duyuru; 2010 yılında başlayan evliliğimizi, oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi, saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz. Ecem Özkaya-Mustafa Üstündağ...