Narin Güran cinayetinde HTS bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Daha sonra bu bölgelerde ekip olarak yapılan dar alan baz çalışmasında, GSM hatları ile yapılan görüşmelerde sinyal aldığı baz istasyonunun yoğun olması halinde görüşme yapılan yere en yakın baz istasyonundan sinyal aldığı belirtilen raporda, yer değişikliği olduğunda bulunulan kapsama alanından çıkıp başka bir baz istasyonunun kapsama alanına girdiği belirtildi.

Tavşantepe köyünde çalışma yapılan alanlarda Turkcell bazının çekim gücünün iyi olduğu ifade edilen raporda, çalışma yapılan alanlarda görüşme internet bazlarının yeterince iyi olduğu telefonların çalışma yapılan bölgelerde çekmeme ya da sinyal kesintisi durumunun olmadığı, sinyal gücünün yeterli olduğu kaydedildi.