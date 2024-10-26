Narin Güran cinayetinde HTS bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı
Narin Güran cinayetiyle ilgili HTS bilirkişi raporunun detaylarına ulaşıldı. Soruşturmanın seyrini etkileyen rapora göre, Narin'in kaybolduğu gün amcası Salim Güran'ın saat 15.20'de Arif Güran'ın ikametine gittiği, ardından evin arka tarafından ahıra geçtiği kaydedildi. Salim Güran'ın saat 16.10'da Narin'in evinden ayrıldığı belirtilirken, Nevzat Bahtiyar'ın saat 15.08'de Salim Güran'ı arayarak 42 saniye görüştüğü ve sonrasında saat 15.27'de Narin'in evinde olduğu belirtildi.
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerinde gömülü vaziyette bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasından hazırlanan HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH ulaştı.
Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün saat:15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçtiği belirtilen raporda, saat 15.22 sıralarında ise, Narin'in evinin içerisinde bulunduğu kaydedildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/46201 soruşturma numaralı dosyası kapsamında bilirkişi olarak atanan 3 kişilik uzman heyet raporunda, Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtlarını aldığı ifade etti. Raporda, Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyünde olayın olduğu saatlerde ve gündüz ve akşam saatlerinde, Arif Güran'ın evinin çevresi, Salim Güran'ın evi ve çevresi ile ara yollar, Tavşantepe de bulunan okul, kuran kursu, Salim Güran'ın Uzunbahçe tarafında bulanan tarlası ile ara yolları, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş çıkış istikametlerinde titiz bir şekilde hassasiyetle bu alanlarda bulunan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı kaydedildi.
Daha sonra bu bölgelerde ekip olarak yapılan dar alan baz çalışmasında, GSM hatları ile yapılan görüşmelerde sinyal aldığı baz istasyonunun yoğun olması halinde görüşme yapılan yere en yakın baz istasyonundan sinyal aldığı belirtilen raporda, yer değişikliği olduğunda bulunulan kapsama alanından çıkıp başka bir baz istasyonunun kapsama alanına girdiği belirtildi.
Tavşantepe köyünde çalışma yapılan alanlarda Turkcell bazının çekim gücünün iyi olduğu ifade edilen raporda, çalışma yapılan alanlarda görüşme internet bazlarının yeterince iyi olduğu telefonların çalışma yapılan bölgelerde çekmeme ya da sinyal kesintisi durumunun olmadığı, sinyal gücünün yeterli olduğu kaydedildi.
İŞTE O KAYITLAR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile cesedi gömen komşu Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtları dakika dakika çözülerek rapor haline getirildi. Raporda, Salim Güran'ın kullandığı telefonun IITS kayıtları incelendiğinde; 21.08.2024 günü saat: 14.52 sıralarında kendi ikametinden çıktığı, kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında olduğu, saat: 14.55 sıralarında kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikametinin arasında bulunan yol ve civarında olduğu, saat:15.18'e kadar Arif Güran'ın ikametinin çevresinde, yakınında bulunduğu belirtildi.
HTS KAYITLARINDA AMCA 15:22'DE NARİN'İN EVİNDEYDİ
Raporda, Güran'ın 21.08.2024 günü saat:15.19'a kadar kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yol ve bahçe kısmında bulunduğu, daha sonra Arif Güran'ın evine doğru yöneldiği belirtilirken, aynı gün saat:15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geldiği ve saat 15.22 sıralarında evin içerisinde bulunduğu kaydedildi.
Raporda, Salim Güran'ın 21.08.2024 günü saat 15.22 ile 15.26 saatleri arasında mutfak karşısında bulunan boş oda tabir edilen yerde olduğu kaydedilirken, saat: 15.32 sıralarına kadar Arif Güran'ın evinin içerisi ve diğer odalarda evin içerisinde hareketli bulunmaya devam ettiği belirtildi.