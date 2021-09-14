Nazilli’de yılın ahisi belli oldu

Dernek Başkanı Meltem Tuğral, törende yaptığı açılış konuşmada, "Türk esnafının tarihi kültür ve geleneklerinde önemli bir yer tutan ahilik geleneğinin unutulmaması geleneksel değerlere sahip çıkılması adına toplanmış bulunuyoruz. Günümüz şartlarında temel kurallar devam etse de gerek ekonomik sebepler gerekse dünyada yaşanan gelişmeler klasik ahilik kavramında değişikliklere yol açmıştır. Son yıllarda mücadele ettiğimiz pandemi nedeni ile küçük esnafımız kepenk indirme noktasına gelmiştir. Bereketimizin simgesi olan siftahi bile yapamadan akşam evine dönen esnafımızın hükümetimizden olduğu kadar yerel yönetimimizi oluşturan belediye başkanlığı ile kaymakamlık ve bağlı resmi kuruluşların mal ve hizmet alımlarında yerel esnaf lehine tasarrufta bulunması, kaçak, vergisiz ve sigortasız çalışan kişileri engellemesidir.