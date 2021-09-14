  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Nazilli'de yılın ahisi belli oldu

Nazilli'de yılın ahisi belli oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Esnafları Güçbirliği Derneği'nce her yıl düzenli olarak geçekleştirilen "Yılın Ahi'si" seçimlerinde bu kez fotoğrafçı Süleyman Sarı seçildi. Düzenlenen törende yapılan konuşmaların ardından geçen yılın Ahisi seçilen Ahmet Sert, cübbesini bu yılın Ahisi Süleyman Sarı'ya giydirerek devretti.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:02
Nazilli’de yılın ahisi belli oldu

Nazilli'de esnafların sorunlarına çözüm olmak, seslerini duyurmak ve dayanışma-kaynaşmayı sağlamak amacıyla kurulan Nazilli Esnafları Güçbirliği Derneği Tarafından düzenlenen 'Yılın Ahi'si' töreni gerçekleştirildi. Törene Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Oda Başkanları, davetliler ve dernek üyeleri katıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Nazilli’de yılın ahisi belli oldu

Dernek Başkanı Meltem Tuğral, törende yaptığı açılış konuşmada, "Türk esnafının tarihi kültür ve geleneklerinde önemli bir yer tutan ahilik geleneğinin unutulmaması geleneksel değerlere sahip çıkılması adına toplanmış bulunuyoruz. Günümüz şartlarında temel kurallar devam etse de gerek ekonomik sebepler gerekse dünyada yaşanan gelişmeler klasik ahilik kavramında değişikliklere yol açmıştır. Son yıllarda mücadele ettiğimiz pandemi nedeni ile küçük esnafımız kepenk indirme noktasına gelmiştir. Bereketimizin simgesi olan siftahi bile yapamadan akşam evine dönen esnafımızın hükümetimizden olduğu kadar yerel yönetimimizi oluşturan belediye başkanlığı ile kaymakamlık ve bağlı resmi kuruluşların mal ve hizmet alımlarında yerel esnaf lehine tasarrufta bulunması, kaçak, vergisiz ve sigortasız çalışan kişileri engellemesidir.

Nazilli’de yılın ahisi belli oldu

Yerel yönetimden beklentimiz önümüzde örnekleri olan bu uygulamalar ile esnafımıza sahip çıkmasıdır. Halkımızın da alış-verişlerinde yerel esnafı tercih etmesi, harcadığı paranın şehrimizde kalıp ilçe ekonomimize katkı sağlayarak bizlere destek vermesini bekliyoruz. Nazilli Esnafları Güçbirliği Derneği yönetim kurulu olarak bu yıl 12 yasında mesleğine başlamış, 18 yaşında fotoğrafçı dükkanını açarak 41 yıldır ilçemizde faaliyet gösteren Süleyman Sarı isimli esnafımızı yılın ahisi olarak seçtik. Kendisinin daha uzun yıllar tecrübeli bir esnaf olarak bizlere yol göstereceğine inanıyorum. Tüm esnafımızın da ahilik haftasını kutlarım" dedi.

Nazilli’de yılın ahisi belli oldu

Konuşmaların ardından geçen yılın Ahisi seçilen Ahmet Sert, cübbesini bu yılın Ahisi Süleyman Sarı'ya giydirerek devretti.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı