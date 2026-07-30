Yazlıkçıların ve Emeklilerin Tercihi

Özdere, uzun yıllardır yazlıkçıların yoğun olarak tercih ettiği sahil bölgelerinden biri olarak biliniyor. Özellikle emekliler ve sakin bir yaşam isteyen aileler için bölge, huzurlu bir alternatif oluşturuyor.

Beldede yazlık siteler, apart daireler ve müstakil ev seçenekleri bulunuyor. Büyük şehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için daha sade bir yaşam sunan Özdere'de mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri de dikkat çekiyor.