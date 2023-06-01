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Haberler Galeri Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Günlük hayatta kullandığımız bazı eşyalardaki ayrıntıların ne işe yaradıklarını biliyor musunuz? İşte gün içerisinde kullandığımız eşyaların pratiklikleri...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 13:41
Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!
Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

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Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!
Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!
Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!
Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!
Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Bu deliklere "ejderha kapısı" deniyor.

İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor.

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