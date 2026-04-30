HaberlerGaleri Ne kokusu var ne acılığı! Bir ay bekliyor, mucizeye dönüşüyor: İşte şifasıyla herkesi şaşırtan o besin
Ne kokusu var ne acılığı! Bir ay bekliyor, mucizeye dönüşüyor: İşte şifasıyla herkesi şaşırtan o besin
Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen sarımsak, özel fermantasyon süreciyle bambaşka bir forma dönüşüyor. Keskin kokusu ve yoğun tadı ortadan kalkarken, ortaya çıkan siyah sarımsak yüksek antioksidan değeriyle dikkat çekiyor. Kontrollü ısı ve nemde haftalar süren bu dönüşüm, besin değerini katlayarak sağlık alanında yeni bir trend yaratıyor. İşte son dönemin merak uyandıran süper besini siyah sarımsağın bilinmeyenleri…
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Mutfakların vazgeçilmez lezzeti sarımsak, son yıllarda geçirdiği özel işlemle yepyeni bir formda karşımıza çıkıyor: siyah sarımsak. İlk bakışta yanmış izlenimi verse de aslında bu ürün, beyaz sarımsağın kontrollü koşullarda uzun süre bekletilmesiyle elde ediliyor.
Yaklaşık 60-90 derece sıcaklık ve yüksek nem oranında bir aydan fazla süren bu süreçte sarımsak; keskin kokusunu ve acı tadını kaybederek daha yumuşak, hafif tatlı ve aromatik bir yapıya dönüşüyor. Bu değişim yalnızca lezzetle sınırlı kalmıyor; besin değerlerinde de dikkat çekici bir artış sağlıyor.
TADI VE KIVAMI TAMAMEN DEĞİŞİYOR
Siyah sarımsağı klasik beyaz sarımsaktan ayıran en belirgin özellik, geçirdiği dönüşümle birlikte değişen dokusu ve aromasıdır. Fermantasyon sürecinde içeriğindeki şeker ve amino asitlerin tepkimeye girmesiyle sarımsak, yumuşak ve neredeyse jölemsi bir kıvam kazanır. Keskin ve yakıcı tadın yerini ise kuru meyveyi andıran, hafif tatlı ve karamelize bir lezzet alır.
SOSYAL HAYATI ETKİLEMEYEN "KOKUSUZ" MUCİZE
Sarımsağın en çok eleştirilen yönü olan yoğun koku, siyah sarımsakta neredeyse tamamen ortadan kalkar. Fermantasyon sırasında bu kokudan sorumlu bileşenler parçalanır ve böylece tüketim sonrası ağızda ya da vücutta rahatsız edici bir koku oluşmaz. Bu özelliği sayesinde günün her saatinde rahatlıkla tüketilebilen bir besin haline gelir.
ŞİFASI 10 KATINA ÇIKIYOR
Siyah sarımsağı öne çıkaran en önemli unsur ise sağlık üzerindeki güçlü etkileridir. Beyaz sarımsakta bulunan allisin maddesi, fermantasyonla birlikte "S-allilsistein" (SAC) adlı daha etkili bir antioksidana dönüşür.
Araştırmalar, siyah sarımsağın antioksidan kapasitesinin beyaz sarımsağa kıyasla kat kat arttığını ortaya koyar. Bu da bağışıklık sistemini destekleme, hücre yenilenmesine katkı sağlama ve serbest radikallere karşı koruma açısından önemli avantajlar sunar.
NASIL TÜKETİLMELİ?
Yumuşak ve sürülebilir yapısı sayesinde siyah sarımsak oldukça pratik bir kullanım sunar. Ekmek üzerine sürülebilir, salatalara eklenebilir ya da doğrudan tüketilebilir. Katkı maddesi içermeyen bu doğal ürün, hem mutfaklarda farklı lezzetler arayanlar hem de doğal destek arayanlar için dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkar.