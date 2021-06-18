Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

Nehir Erdoğan 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'le nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü.
Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan'ın, 2 yıldır Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli'yle aşk yaşadığı konuşuluyordu. Aşkın ilk karesi Bodrum'dan geldi. Çift, Akyarlar'daki bir otelde görüntülendi.
Erdoğan ile Kaleli, sabah saatlerinde tartışma yaşadı. Nehir Erdoğan kaldıkları otelin balkonunda ağlarken, Kaleli ise hararetli şekilde telefonla konuşurken görüntülendi. Çift, öğle saatlerinde ise havuz başına indi ve aralarındaki sorunu çözdü.
AYAĞINI BURKTU
Akşam saatlerinde Akyarlar'daki bir plaja giden Nehir Erdoğan, sevgilisiyle görüntülenmemek için bir araya gelmedi.