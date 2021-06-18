Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

Nehir Erdoğan adı bir süredir aşk dedikodularına karışan Renan Kaleli ile Bodrum'da görüntülendi. Şimdiye kadar birlikte görüntü vermeyen çiftin tatilinden gelen kareler ile de aşk belgelenmiş oldu.