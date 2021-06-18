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Haberler Galeri Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

Nehir Erdoğan adı bir süredir aşk dedikodularına karışan Renan Kaleli ile Bodrum'da görüntülendi. Şimdiye kadar birlikte görüntü vermeyen çiftin tatilinden gelen kareler ile de aşk belgelenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 10:05
Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli, ilk kez objektiflere yansıdı. Bodrum'da tatil yapan çift, önce tartışıp birbirine küstü, ardından barışıp şakalaştı.

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Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

Nehir Erdoğan 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'le nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü.

Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan'ın, 2 yıldır Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli'yle aşk yaşadığı konuşuluyordu. Aşkın ilk karesi Bodrum'dan geldi. Çift, Akyarlar'daki bir otelde görüntülendi.

Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

Erdoğan ile Kaleli, sabah saatlerinde tartışma yaşadı. Nehir Erdoğan kaldıkları otelin balkonunda ağlarken, Kaleli ise hararetli şekilde telefonla konuşurken görüntülendi. Çift, öğle saatlerinde ise havuz başına indi ve aralarındaki sorunu çözdü.

Nehir Erdoğan ve Renan Kaleli böyle görüntülendi

AYAĞINI BURKTU

Akşam saatlerinde Akyarlar'daki bir plaja giden Nehir Erdoğan, sevgilisiyle görüntülenmemek için bir araya gelmedi.

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