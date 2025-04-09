Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor! Başka Bir Gün final bölümüyle yarın akşam Atv'de
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün, Perşembe akşamı final bölümüyle atv'de olacak. Final bölümünden yapılan tanıtım Nehir ve Serdar arasındaki gerilimin nereye varacağı konusunda büyük soru işaretleri oluşturuyor.
HABER MERKEZİ
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Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor! Başka Bir Gün final bölümüyle yarın akşam Atv'de
Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır. Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır.
Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor! Başka Bir Gün final bölümüyle yarın akşam Atv'de
Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır. Onun bu kararlı hali Serdar'la da arasında gerilim yaşamasına neden oluyordur.
Evliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır.
Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor! Başka Bir Gün final bölümüyle yarın akşam Atv'de
Suzan ondan, istediği araziyi alması için gerekeni yapmasını istiyordur. Nehir'in Serdar'ın hala yasadışı işler çevirdiğini, ona yalan söylediğini anlamasını sağlayacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır. Nehir bu kez Serdar'ı polise teslim ederek, Deniz'in tepkisine rağmen ondan ayrılacak mıdır?
Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor! Başka Bir Gün final bölümüyle yarın akşam Atv'de
'BAŞKA BİR GÜN'ÜN FİNAL BÖLÜMÜNDEN MERAK UYANDIRAN TANITIM YAYINLANDI
Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım'ın atv'de ekrana gelen dizisi 'Başka Bir Gün'ün perşembe akşamı ekrana gelecek final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor! Başka Bir Gün final bölümüyle yarın akşam Atv'de
Paylaşılan tanıtım Nehir ve Serdar arasındaki gerilimin nereye varacağı konusunda büyük soru işaretleri oluşturuyor.
Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor! Başka Bir Gün final bölümüyle yarın akşam Atv'de