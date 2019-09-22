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Neslican Tay son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Türkiye onu sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği güçlü mücadele ile tanımıştı. Kanseri 3 kez yenen ancak son seferinde yenik düşerek hayata veda eden Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolcuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:53 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:53
Neslican Tay son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Üç kere yendiği kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Genç kızın cenazesi, merkez Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Neslican Tay son yolculuğuna böyle uğurlandı!

1998 yılında Bursa'da Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Neslican Tay, ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrenen Tay, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Neslican Tay son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesinde psikoloji eğitimi görüyordu. 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda, "Bacağım yok ama yaşam sevincim var", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki. Çok daha fazlasıyım" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu.

Neslican Tay son yolculuğuna böyle uğurlandı!
Neslican Tay son yolculuğuna böyle uğurlandı!
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