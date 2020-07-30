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Nikah masasına oturması bekleniyordu, Vildan Atasever'in ayrılık nedeni belli oldu
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, bir süredir nişanlı olduğu Erkan Akdemir ile ayrıldı. Nikah masasına oturması beklenen çiftin ayrılığı herkesi şok ederken, nedeni de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 14:56Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 15:14
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Oyuncu Vildan Atasever, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Erkan Akdemir'le yollarını ayırdı. Nikah masasına oturması beklenen çiftin sürpriz bir şekilde ayrılması, herkesi şok etti. Peki, ayrılığın nedeni ne?