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Haberler Galeri Nikah masasına oturması bekleniyordu, Vildan Atasever'in ayrılık nedeni belli oldu

Nikah masasına oturması bekleniyordu, Vildan Atasever'in ayrılık nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, bir süredir nişanlı olduğu Erkan Akdemir ile ayrıldı. Nikah masasına oturması beklenen çiftin ayrılığı herkesi şok ederken, nedeni de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 14:56 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 15:14
Nikah masasına oturması bekleniyordu, Vildan Atasever'in ayrılık nedeni belli oldu

Oyuncu Vildan Atasever, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Erkan Akdemir'le yollarını ayırdı. Nikah masasına oturması beklenen çiftin sürpriz bir şekilde ayrılması, herkesi şok etti. Peki, ayrılığın nedeni ne?

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Nikah masasına oturması bekleniyordu, Vildan Atasever'in ayrılık nedeni belli oldu

FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE...

Evlenmeleri beklenen çift, fikir ayrılığı sebebiyle geçtiğimiz ay ilişkilerine son verdi.

Nikah masasına oturması bekleniyordu, Vildan Atasever'in ayrılık nedeni belli oldu

Atasever'in, yakınlarına "Sonunda üzülmemek için bu kararı başından vermem gerekiyor" dediği öğrenildi.

Nikah masasına oturması bekleniyordu, Vildan Atasever'in ayrılık nedeni belli oldu

Daha önce iki kez evlilik tecrübesi yaşamış olan oyuncu, üçüncü kez aynı sonu yaşamak istemediği için bu kez erken davrandı.

Nikah masasına oturması bekleniyordu, Vildan Atasever'in ayrılık nedeni belli oldu

2001'de Taylan Kılıç'la evlenip 2007'de ayrılan Atasever, 2010 yılında hayatını birleştirdiği İsmail Hacıoğlu'ndan da 2015 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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