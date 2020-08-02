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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğal güzellikleriyle cezbediyor
Doğal sit alanı ilan edilen Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü, bölgedeki biyoçeşitlilik ve nilüferlerin oluşturduğu görsel güzellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 12:19Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 12:19
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Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'nde pek çok su kuşu, ender bulunan balık türlerinin yanı sıra nilüfer çiçekleri bulunuyor.
Yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çeken göl, ziyaretçilerine görsel şölen de sunuyor.
Bölgeyi ziyaret edenler, kuş sesleri eşliğinde ve nilüfer çiçekleri arasında kayıkla gezinti yapabiliyor. Doğaseverler, sulak alan statüsündeki gölde nilüferlerin eşsiz güzelliğinin yanında gün batımı fotoğraf çekimi için bölgeyi tercih ediyor, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.
"NİLÜFER ÇİÇEKLERİYLE BURASI TAM BİR DOĞA HARİKASI"
Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AA muhabirine, M.Ö. 5 bin yılından bu yana birçok medeniyete beşiklik eden ilçenin birçok tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu belirtti. Çivril'in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için projeler hazırladıklarını ifade eden Vural, şunları söyledi:
"Işıklı Gölü, bizim için çok önemli bir değer. Sulama amaçlı oluşturulan gölü turizmde ön plana çıkarmak istiyoruz. Fazla derin olmayan gölün biyolojik çeşitliliğini sürdürebilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce doğal sit alanı olarak belirlendi. Çok sayıda su kuşunun barındığı gölde nilüferler buraya ayrı bir güzellik katıyor.