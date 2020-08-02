Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğal güzellikleriyle cezbediyor

"NİLÜFER ÇİÇEKLERİYLE BURASI TAM BİR DOĞA HARİKASI"

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AA muhabirine, M.Ö. 5 bin yılından bu yana birçok medeniyete beşiklik eden ilçenin birçok tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu belirtti. Çivril'in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için projeler hazırladıklarını ifade eden Vural, şunları söyledi: