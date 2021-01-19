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Haberler Galeri Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor...

Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor...

Noodle ile tamir videoları sosyal medyayı sallıyor. Son günlerde noodle ile sandalye, masa ve lavabo tamir videoları görenleri şaşırtıyor. Bir çok kişi izledikleri video sonrası kolları sıvayarak bu işe girişti. İşte o anlardan bazıları.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 16:37
Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor...

Son zamanların en çok paylaşılan videoları arasında noodle ile tamir videoları geliyor.

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Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor...

Bazı kişiler noodle ile yemek yaparken bazı kişiler olayı farklı boyuta taşıyarak tamirat işlerinde kullandı.

Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor...

Kırılan sandalye, masa ve lavaboları noodle ile tamir eden kişiler bu anları sosyal medyada paylaştı.

Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor...

Noodle ile tamir videoları büyük ilgi gördü. İşte o tamir videolarından bazıları...

Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor...
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