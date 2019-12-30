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> Nostradamus'un 2020 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!
Nostradamus'un 2020 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!
Dünyanın en çok bilinen ve en ünlü kahinlerinin başında gelen Nostradamus'un 2020 yılı kehanetleri merak ediliyor. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Nostradamus'un 2020 kehanetleri arasında Türkiye'de bulunuyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 23:44Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 23:44
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1500'lü yıllarda yaşayan Fransız hekim,eczacı ve astrolog Nostradamu ile çoğu yerde 'gelmiş geçmiş en büyük kahin' olarak anlatılıyor.
Yaşadığı 1500'lü yıllarda astrolojiye olan ilgisi nedeniyle gök cisimlerini inceleyen ve buna dayanarak kehanetlerde bulunan Nostradamus'un 2019'a yönelik tahminlerinin çoğu doğru çıkarak herkesi hem şaşırtmış hem de ürkütmüştü...
İşte İspanyol basınına göre, bundan yüz yıllar önce yaşayan ve tahminleri ile herkesi ürküten Nostradamus'un 2020 yılı için kehanetleri..
GÜÇLÜ DEPREMLER
Nostradamus'a göre nerede olacağı bilinmese bile 2020 boyunca Amerika'da kuvvetli depremler yaşanacak. Kıtadaki en sismik hareketin olduğu yerler incelendiğinde özellikle ABD, Meksika ve Şili'de bekleniyor.
KÜRESEL ÇAPTA EKONOMİK KRİZ
Büyük ekonomik güç düşeceğini ve uzun süre yükselemeyecek, dünya ekonomik durgunluğa girecek.