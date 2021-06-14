Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde!

Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde!

Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu rol aldığı Kağıt Ev dizisinin final yapmasının ardından eski eşi Levent Veziroğlu ile birlikte Bodrum'un yolunu tuttu. Kızını bakıcısına emanet eden Fettahoğlu, gün boyu dans ederek keyifli dakikalar geçirdi.