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Haberler Galeri Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde!

Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde!

Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu rol aldığı Kağıt Ev dizisinin final yapmasının ardından eski eşi Levent Veziroğlu ile birlikte Bodrum'un yolunu tuttu. Kızını bakıcısına emanet eden Fettahoğlu, gün boyu dans ederek keyifli dakikalar geçirdi.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:56
Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde!

Nur Fettahoğlu, kısa bir süre önce boşandığı eski eşi Levent Veziroğlu ile tatile çıktı. Oyuncu, Bodrum Ortakent'teki bir beach'te görüntülendi.

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Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde!

Kızını bakıcısına emanet eden Fettahoğlu, gün boyu dans edip gönlünce eğlendi. Eski eşiyle mekan içerisinde bir araya gelip sohbet eden güzel oyuncu, sezonun yorgunluğunu attı.

Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde!

ESKİ EŞİ BİRLİKTE MEKANDAN AYRILDI

Akşam saatlerinde kızını kucaklayan Nur Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu ve kızı Elisa Güzin Veziroğlu ile birlikte mekandan ayrıldı.

Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde!

Fettahoğlu'nun eski eşi Levent Veziroğlu ile aynı evde tatil yaptığı öğrenildi. Oyuncunun gün boyu bikinisinin üzerine giydiği elbiseyi çıkarmaması ise dikkat çekti.

Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde!

İKİNCİ KEZ BOŞANDILAR

2015 yılında boşanan Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu, karar kesinleşmeden evliliklerine devam etme kararı alıp mahkemeye başvurmuştu. Ancak 2016'da kızları dünyaya gelen Nur Fettahoğlu ve Levent Veziroğlu'un evliliklerindeki sorunlar bitmemişti.

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