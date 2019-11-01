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Haberler > Galeri > O artık bambaşka biri... Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı!

O artık bambaşka biri... Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı!

Esra Balamir'i 90'lı yıllardan tanıyanlar son halini görünce oldukça şaşırıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Balamir son olarak katıldığı arkadaşı Selin Ciğerci'nin düğününde görüldü. Düğünden fotoğraf paylaşan Esra Balamir'in değişimi dudak uçuklattı. Adeta bambaşka biri olan Esra Balamir'in bu değişimine yorum yağdı. Kariyerine DJ olarak başlayan sonrasında sunuculuk ve oyunculukta yapan Esra Balamir bir dönemin tanınan isimlerindendi. 1975 doğumlu Esra Balamir geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelmişti. İşte son olarak single çıkarıp şarkıcılıkta yapan Esra Balamir'in yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetikten önceki ve sonraki halleri...

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 10:34 Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 10:35
O artık bambaşka biri... Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı!

Geçmişte sunuculuk ve oyunculukta yapan Esra Balamir bir dönemin tanınan isimlerindendi. 1975 doğumlu Esra Balamir geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelmişti. Esra Balamir'i 90'lı yıllardan tanıyanlar son halini görünce oldukça şaşırıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Balamir son olarak katıldığı arkadaşı Selin Ciğerci'nin düğününde görüldü. Düğünden fotoğraf paylaşan Esra Balamir'in değişimi dudak uçuklattı. Adeta bambaşka biri olan Esra Balamir'in bu değişimine yorum yağdı. İşte son olarak single çıkarıp şarkıcılıkta yapan Esra Balamir'in yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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O artık bambaşka biri... Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı!

İşte Esra Balamir ve diğer ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri

O artık bambaşka biri... Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı!

GÖRENLER İNANAMADI

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yaşını kutladı. 33.yaşına giren Hadise'nin doğum günü kutlamasından çok dikkat çeken başka bir detay vardı.

O artık bambaşka biri... Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı!

BU NE HAL HADİSE!

Hadise kutlamanın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kısa bir süre önde dudaklarına dolgu yaptıran Hadise'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.

O artık bambaşka biri... Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı!

'DOLGUSU FAZLA KAÇMIŞ'

Takipçileri fotoğraflar için 'Dolgu fazla kaçmış' yorumunu yaptı.

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