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Haberler Galeri O bölge sıcak havaya veda etti! Surat çatlatan soğuklar geldi... İşte Meteoroloji'den 14 Kasım Salı hava durumu tahmini

O bölge sıcak havaya veda etti! Surat çatlatan soğuklar geldi... İşte Meteoroloji'den 14 Kasım Salı hava durumu tahmini

Bugün (14 Kasım Salı) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış olması bekleniyor. İşte diğer bölgelerde hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:12

O bölge sıcak havaya veda etti! Surat çatlatan soğuklar geldi... İşte Meteoroloji’den 14 Kasım Salı hava durumu tahmini

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, ilk saatlerde Marmara ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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O bölge sıcak havaya veda etti! Surat çatlatan soğuklar geldi... İşte Meteoroloji’den 14 Kasım Salı hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekteir.

O bölge sıcak havaya veda etti! Surat çatlatan soğuklar geldi... İşte Meteoroloji’den 14 Kasım Salı hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

O bölge sıcak havaya veda etti! Surat çatlatan soğuklar geldi... İşte Meteoroloji’den 14 Kasım Salı hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

O bölge sıcak havaya veda etti! Surat çatlatan soğuklar geldi... İşte Meteoroloji’den 14 Kasım Salı hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş ve Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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