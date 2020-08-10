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Haberler Galeri O eski halinden eser kalmadı! Ümit Erdim kilo vermeye devam ediyor

O eski halinden eser kalmadı! Ümit Erdim kilo vermeye devam ediyor

Başarılı oyuncu Ümit Erdim kilo vermeye devam ediyor. Eski halinden eser kalmayan Erdim, mide küçültme ameliyatı sonrası 66,5 kiloya kadar düştü. Oyuncuya sosyal medya üzerinden, "Çok zayıfsın, kilo al" yorumları geliyor.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:29
O eski halinden eser kalmadı! Ümit Erdim kilo vermeye devam ediyor

Posta'nın haberine göre; fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, 140 kiloya ulaşınca diyete girdiğini, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo verdiğini, ameliyat olmadığını söylemişti.

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O eski halinden eser kalmadı! Ümit Erdim kilo vermeye devam ediyor

Ancak yeniden kilo almaya başlayan Erdim, 2018 yılında çareyi mide küçültme ameliyatı olmakta buldu.

O eski halinden eser kalmadı! Ümit Erdim kilo vermeye devam ediyor

Ameliyat sonrası hızla kilo veren 1.82 boyundaki oyuncu, 66,5 kiloya kadar düştü.

O eski halinden eser kalmadı! Ümit Erdim kilo vermeye devam ediyor

Ünlü oyuncu 'çok zayıfladın, biraz kilo al' yorumlarına şu cevabı vermişti, "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum" demişti.

O eski halinden eser kalmadı! Ümit Erdim kilo vermeye devam ediyor

"Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."

O eski halinden eser kalmadı! Ümit Erdim kilo vermeye devam ediyor

Ekrandan uzak kalmasının sebebinin zayıflık olduğunu söyleyen Ümit Erdim "İş bulamıyorum. Pilotluk eğitimine başladım. Bir havayolu şirketine girip çalışmak istiyorum. Olmazsa özel jet düşünüyorum" demişti.

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