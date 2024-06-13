  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri O illere serinlik geliyor... Ege'de hava nasıl olacak? İşte 13 Haziran Perşembe hava tahmini

O illere serinlik geliyor... Ege'de hava nasıl olacak? İşte 13 Haziran Perşembe hava tahmini

Son dakika haberleri... Bugün 13 Haziran Perşembe 2024 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminine göre Marmara ve Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Peki Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Ege ve İzmir'de yağmur yağacak mı? İşte 13 Haziran Perşembe hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:13

O illere serinlik geliyor... Ege’de hava nasıl olacak? İşte 13 Haziran Perşembe hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
O illere serinlik geliyor... Ege’de hava nasıl olacak? İşte 13 Haziran Perşembe hava tahmini

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

O illere serinlik geliyor... Ege’de hava nasıl olacak? İşte 13 Haziran Perşembe hava tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

O illere serinlik geliyor... Ege’de hava nasıl olacak? İşte 13 Haziran Perşembe hava tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

O illere serinlik geliyor... Ege’de hava nasıl olacak? İşte 13 Haziran Perşembe hava tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu