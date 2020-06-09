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O köyde yaşayanların yüzü gülüyor! Her gün binin üzerine işçi çalışmaya geliyor
O köyde yaşayanların yüzü gülüyor! Her gün binin üzerine işçi çalışmaya geliyor
Çanakkale'de, yılda ortalama 20 bin ton çilek üretimi gerçekleştirilen Yenice ilçesinde, verimli bir sezon geçirmeleri üreticilerin yüzünü güldürdü. Yenice'de bulunan yüzlerce dönüm tarladan her gün hasat edilen tonlarca çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 09:14
Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 09:25
O köyde yaşayanların yüzü gülüyor! Her gün binin üzerine işçi çalışmaya geliyor
Bu yıl 7 bin 500 dönüm alanda üretimi yapılan çileğin kilosu, tarlada toptan 5 TL'ye satılıyor.
O köyde yaşayanların yüzü gülüyor! Her gün binin üzerine işçi çalışmaya geliyor
Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde son 10 yıldan beri tarlalarda çilek üretimi yapılıyor. Ağırlıklı olarak Nevşehir'den gelen çilek fideleri, bölge iklimine uyum sağladı.
O köyde yaşayanların yüzü gülüyor! Her gün binin üzerine işçi çalışmaya geliyor
Çilekteki verimi gören tarla sahipleri de diğer ürünlerden vazgeçip çilek ekimine yöneldi. Yenice'de bulunan yüzlerce dönüm tarladan her gün hasat edilen tonlarca çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
O köyde yaşayanların yüzü gülüyor! Her gün binin üzerine işçi çalışmaya geliyor
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Geçen yıl Yenice ilçemizde ise 6 bin dönüm alanda 18 bin ton çilek üretilmiştir. İlimizdeki çileğin yüzde 90'ını Yenice ilçesi üretmektedir.
O köyde yaşayanların yüzü gülüyor! Her gün binin üzerine işçi çalışmaya geliyor
Bu sene Yenice'de bin 500 dönümlük yeni çilek alanı oluşturulmuştur. Yani 2020 yılı itibarı ile ilimizde 8 bin dönümlük bir çilek alanına kavuşmuş olacağız. İl olarak Türkiye'deki çileğin yüzde 5'ini üretmekteyiz ve üretim miktarı bakımından 6'ncı sıradayız" dedi.