O mahallenin geliri pekmezden

Mahallede, tamamen organik olarak üretilen, kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan pekmez, pazarlarda, kalitesi 30 ile 40 TL'den satılıyor. Bağcılar Mahallesi'nde üretilen yıllık 100 ton pekmezden ortalama 3,5 milyon lira gelir elde ediliyor. Mahalle, bu özelliği ile Ege Bölgesi'nin 'organik pekmez' üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor.