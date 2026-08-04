O meyveleri tüketenler yaşadı! Bakın hangi rahatsızlıklara iyi geliyor

"DİYABET RAHATSIZLIĞI OLANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREK"



Diyabet rahatsızlığı olan bireylerin kırmızı meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Ok, "Herhangi bir şeker hastalığı bulunmayan bireylerde, aşırıya kaçılmadığı sürece meyvedeki fruktoz bir rahatsızlığa yol açmaz. Ancak diyabet rahatsızlığı olan bireyler kırmızı meyveleri mutlaka dikkatli tüketmeli; örneğin karpuz gibi yüksek glisemik indekse sahip besinleri, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarıyla birlikte dengeli porsiyonlar halinde tercih etmelidir" şeklinde konuştu.