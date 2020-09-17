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Haberler Galeri O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

Ünlü model Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyordu. Ancak Hadid'in babası dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Takipçileri Hadid'in doğum yapıp yapmadığını merak etmeye başladı.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 16:26 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 16:30
O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

Gigi Hadid ve Zayn Malik ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyordu. Ancak dün yapılan paylaşım kafa karıştırdı.

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O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

Gigi Hadid'in "emlak kralı" babası Mohamed Hadid'in kaleme aldığı ve sosyal medya hesabında paylaştığı şiirsel bir metin , ünlü modelin ilk bebeğini dünyaya getirdiği müjdesini yaydı.

O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

Mohamed Hadid, Instagram sayfasında önce paylaştığı ardından da sildiği bu metni, el yazısıyla kaleme aldı. Metin, kızı Gigi Hadid'in dünyaya getireceği kız bebeği hitaben yazılmıştı.

O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

Mohamed Hadid'in kafa karıştıran o şiiri "Merhaba küçük torun. Bu benim. Kalbim olabileceği kadar mutlu. Senin için güneşi ve ayı diliyorum. Sana mutlu bir zaman diliyorum" dizelerini içeriyor.

O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

Mohamed Hadid ardından da bir büyükbaba olarak her zaman küçük torununun yanında olacağını ve onun için her şeyi yapacağını belirtiyor.

O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

Hadid "Senin yolda olduğunu duyduğum an güldüm ve gözyaşı döktüm. Ağladım, çünkü kalbimin daima sana ait olacağını biliyorum" diye yazdı.

Hadid, kızı Gigi'ye hitaben de "Bağışlayan Allah'ın adına söylemek istiyorum ki seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.

O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

Mohamed Hadid'in Instagram hesabından paylaştığı bu metin, Gigi Hadid'in hayranları arasında heyecan yarattı.


Fakat Hadid sonra bu paylaşımı sildi ve kızının henüz doğum yapmadığını ileri sürdü.

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