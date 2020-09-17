O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!

Hadid "Senin yolda olduğunu duyduğum an güldüm ve gözyaşı döktüm. Ağladım, çünkü kalbimin daima sana ait olacağını biliyorum" diye yazdı.



Hadid, kızı Gigi'ye hitaben de "Bağışlayan Allah'ın adına söylemek istiyorum ki seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.