HaberlerGaleriO paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!
O paylaşım kafa karıştırdı! Gigi Hadid doğum yaptı mı? İşte detaylar!
Ünlü model Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyordu. Ancak Hadid'in babası dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Takipçileri Hadid'in doğum yapıp yapmadığını merak etmeye başladı.
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 16:26Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 16:30
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gigi Hadid ve Zayn Malik ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyordu. Ancak dün yapılan paylaşım kafa karıştırdı.