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Haberler Galeri Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket

Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket

Geçtiğimiz günlerde 8 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma kanserinden dolayı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran bir hareket geldi. Şallı oğlunun mezarı başından ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:56 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:59
Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanseri nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket

Oğlunun Kilyos'ta bulunan mezarını sık sık ziyarete giden Şallı'nın dikkatini, Ponçik'in kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti.

Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket

Posta gazetesinin haberine göre; Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.

Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket

Sadık dostu görenler, "Sanki Pars'a arkadaşlık yapıyor" yorumunda bulundu.

Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket

Oğlunun acısını yaşayan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından çiçek açan orkidesini paylaşarak, "Her çiçeğim yeniden açar bu sefer yavrusuyla açıyor" notuyla herkesi duygulandırmıştı.

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