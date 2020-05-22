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Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket
Geçtiğimiz günlerde 8 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma kanserinden dolayı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran bir hareket geldi. Şallı oğlunun mezarı başından ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:56Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:59
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanseri nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.