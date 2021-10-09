  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Oğluna yıllar sonra televizyon programında kavuşan kadının evi yandı

Oğluna yıllar sonra televizyon programında kavuşan kadının evi yandı

Almanya'daki aileye evlatlık verilen oğlu Alexander Schlıenbecker'i televizyon programında 33 yıl sonra bulan Fatma Korhan'ın, İzmir'in Buca ilçesindeki evinde yangın çıktı. Evi kullanılamaz hale gelen Korhan, "Cana geleceğine, mala gelsin. Ben çocuğuma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 9 Ekim 2021 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 9 Ekim 2021 Cumartesi 18:01
Oğluna yıllar sonra televizyon programında kavuşan kadının evi yandı

Çamlıkule Mahallesi 222/34 Sokak'taki evde, dün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Almanya'daki aileye evlatlık verilen, Türkiye'de televizyon programına katılıp, 1 ay önce ailesini bulan ve yıllar sonra 19 kardeşi olduğunu öğrenen Alexander Schlıenbecker'in annesi Fatma Korhan'a ait evi saran alevler, aile üyelerinin çabalarına rağmen büyüdü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Oğluna yıllar sonra televizyon programında kavuşan kadının evi yandı

Yangın, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın sırasında evde Fatma Korhan ile 33 yıl sonra kavuştuğu oğlu Alexander Schlıenbecker, diğer oğlunun eşi ve torunlarının bulunduğu öğrenildi.

Oğluna yıllar sonra televizyon programında kavuşan kadının evi yandı

Evi kullanılamaz hale gelen Fatma Korhan, sohbet ettikleri sırada bir anda alevlerin yükseldiğini belirterek, "Hepimiz uğraştık, çocuklar önüne geçmeye çalıştı ama söndüremedik. Ev kalabalıktı, çocuklar da oyun oynuyordu. Cana gelen, mala gelsin. Ben oğluma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Oğluna yıllar sonra televizyon programında kavuşan kadının evi yandı

Alexander Schlıenbecker ise evde çay içtikleri sırada arka odadan koku geldiğini söyleyerek, "Hepimiz çok korktuk. Kötü bir olay yaşadık ama her şey çok güzel olacak" dedi.

Oğluna yıllar sonra televizyon programında kavuşan kadının evi yandı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Fotoğraf çekerken hayatının şokunu yaşadı!
Fotoğraf çekerken hayatının şokunu yaşadı!