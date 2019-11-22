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Öğretmeniniz için hediyeniz hazır mı? İşte en güzel öğretmenler günü hediyeleri

24 Kasım Öğretmenler Günü... Bizleri büyütürken anne babamız gibi davranan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güzel yürekli öğretmenler sayesinde hayatı anlamaya başlıyoruz. Birlikte eğitim gördüğümüz, birlikte bir şeyler öğrendiğimiz arkadaşlarımızın yanında öğretmenlerimizle de birçok şey paylaşıyoruz. Öğretmenler hayatımızın yönlendiricileri ve ilham vericileri. Onları sadece Öğretmenler Günü'nde değil her gün hatırlamalıyız. Kendi hazırladığınız veya ona özel düşündüğünüz bir hediye öğretmeninizi çok mutlu edecektir. İşte Öğretmenler Günü için farklı hediye önerileri...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 19:06 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 19:09
Öğretmeniniz için hediyeniz hazır mı? İşte en güzel öğretmenler günü hediyeleri

Bizleri büyütürken anne babamız gibi davranan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güzel yürekli öğretmenler sayesinde hayatı anlamaya başlıyoruz. Birlikte eğitim gördüğümüz, birlikte bir şeyler öğrendiğimiz arkadaşlarımızın yanında öğretmenlerimizle de birçok şey paylaşıyoruz. Öğretmenler hayatımızın yönlendiricileri ve ilham vericileri. Onları sadece Öğretmenler Günü'nde değil her gün hatırlamalıyız. Kendi hazırladığınız veya ona özel düşündüğünüz bir hediye öğretmeninizi çok mutlu edecektir. İşte farklı öneriler...

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Öğretmeniniz için hediyeniz hazır mı? İşte en güzel öğretmenler günü hediyeleri

1. Öğretmeniniz için el yapımı kart hazırlayabilirsiniz.

Öğretmeniniz için hediyeniz hazır mı? İşte en güzel öğretmenler günü hediyeleri

2. Sabit bir malzeme kutusu yaparak sınıfın ihtiyaçlarını buraya koyabilirsiniz.

Öğretmeniniz için hediyeniz hazır mı? İşte en güzel öğretmenler günü hediyeleri

3. Meyve sepeti hazırlayabilirsiniz. Bu oldukça sağlıklı bir hediye olacaktır.

Öğretmeniniz için hediyeniz hazır mı? İşte en güzel öğretmenler günü hediyeleri

4. Sınıfı süsleyebilirsiniz.

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