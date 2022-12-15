Oğulcan Aşıkoğlu: Sosyal medya benim için hiçbir zaman amaç olmadı

Sosyal medyada paylaştığı mizah ve tespit videolarıyla dikkatleri üzerine çeken fenomen Oğulcan Aşıkoğlu, Bi' Başka YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Aşıkoğlu aldığı oyunculuk eğitiminden yakın arkadaşı Berk Keklik ile tanışma hikâyesine, gelecek planlarından özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. Fenomen, sosyal medyaya içerik üretmeye 1 sene önce başladığını belirterek "Aslında hep yapmak istediğim şey oyunculuktu. Sosyal medya bunun için güzel bir araç oldu. Kendim yazıyorum, kendim oynuyorum. Büyük bir özgürlük benim için. İstediğimi yapabilirim. Sosyal medyayı araç olarak kullanıyorum. Hiçbir zaman amaç olmadı benim için" dedi.