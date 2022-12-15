Oğulcan Aşıkoğlu: Sosyal medya benim için hiçbir zaman amaç olmadı

Oğulcan Aşıkoğlu, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, fenomen Berk Keklik ile nasıl tanıştığını da anlattı: Bir gün Berk ile ortak arkadaşımızın evinde denk geldik. Oturup sabaha kadar geyik yaptık. Aramızda bir frekans yakaladık. Benim yazdığım bir şeyler vardı; kenara not aldığım bir cümle, bir skeç… Onları söyledim. Berk beni yüreklendirdi. Destek oldu. Ve bu işe girmiş bulundum.

Nasılsın? Neler yapıyorsun?

İyiyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Buhranda ve boşlukta olduğum bir dönemdeyim.

Neden hiçbir şey yapmıyorsun?

Yaptım çünkü. Biraz da yapmayayım :)

"BERK BENİ YÜREKLENDİRDİ"

Sosyal medya videoların oldukça beğeniliyor. Tespitlerin yerinde, tam tadında. Nasıl ve ne zaman başladın içerik üretmeye?

1 sene önce başladım. Bir gün Berk ile ortak arkadaşımızın evinde denk geldik. Oturup sabaha kadar geyik yaptık. Aramızda bir frekans yakaladık. Benim yazdığım bir şeyler vardı; kenara not aldığım bir cümle, bir skeç… Onları söyledim. Berk beni yüreklendirdi. Destek oldu. Ve bu işe girmiş bulundum.