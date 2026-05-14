Boğazı yumuşatan, öksürüğü hafifleten doğal tarifler yeniden gündemde! Bal, zencefil, karabiber ve ıhlamur gibi malzemelerle hazırlanan bu pratik karışımlar özellikle gece başlayan inatçı öksürükte rahatlama sağlıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz 6 etkili tarif…
BAL VE KARABİBER KARIŞIMI
Boğazdaki tahrişi azaltmaya yardımcı olan bu karışım özellikle kuru öksürükte tercih ediliyor.
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı bal Yarım çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı: Karabiberi balın içine ekleyip karıştırın. Günde 1-2 kez tüketebilirsiniz.