  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!

Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!

Boğazı yumuşatan, öksürüğü hafifleten doğal tarifler yeniden gündemde! Bal, zencefil, karabiber ve ıhlamur gibi malzemelerle hazırlanan bu pratik karışımlar özellikle gece başlayan inatçı öksürükte rahatlama sağlıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz 6 etkili tarif…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi :

Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!
Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!

BAL VE KARABİBER KARIŞIMI

Boğazdaki tahrişi azaltmaya yardımcı olan bu karışım özellikle kuru öksürükte tercih ediliyor.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı bal
Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:
Karabiberi balın içine ekleyip karıştırın. Günde 1-2 kez tüketebilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!
Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!

ZENCEFİL VE LİMON ÇAYI

Bağışıklığı destekleyen bu tarif, boğazı rahatlatan en popüler doğal yöntemlerden biri.

Malzemeler:

1 dilim taze zencefil
Yarım limon
1 bardak sıcak su

Hazırlanışı:
Zencefili sıcak suda 5 dakika bekletin. Ardından limon suyunu ekleyip için.

Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!
Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!

IHLAMUR VE BAL İKİLİSİ

Özellikle gece öksürüğünü hafifletmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

MALZEMELER:

1 tutam ıhlamur
1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:
Ihlamuru demledikten sonra biraz ılımasını bekleyin ve bal ekleyerek tüketin.

Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!
Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!

SOĞAN KÜRÜ

Eskiden beri kullanılan doğal yöntemlerden biri olan soğan kürü, balgamlı öksürükte sıkça tercih ediliyor.

Malzemeler:

1 orta boy soğan
1 bardak su

Hazırlanışı:
Soğanı kaynar suda 10 dakika haşlayın. Ilındıktan sonra suyunu içebilirsiniz.

Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!
Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!

SÜT VE ZERDEÇAL KARIŞIMI

"Altın süt" olarak da bilinen bu tarif boğazı yatıştırmaya yardımcı oluyor.

Malzemeler:

1 bardak sıcak süt
1 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:
Zerdeçalı sıcak süte ekleyip karıştırın. Gece yatmadan önce tüketebilirsiniz.

Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!
Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!

PEKMEZ VE TEREYAĞI KARIŞIMI

Anadolu'da yıllardır kullanılan bu yöntem özellikle boğaz kuruluğunda rahatlama sağlıyor.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı pekmez
1 çay kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:
Tereyağını hafif eritip pekmezle karıştırın. Ilık şekilde tüketin.

Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!
Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!

Öksürüğünüz 2 haftadan uzun sürüyorsa, nefes darlığı eşlik ediyorsa, yüksek ateş varsa, kanlı balgam görülüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!
Öksürüğü hızlıca kesen mucizevi 6 tarif! Evde 5 dakikada hazır!