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Öksürük ve bronşit için neler tüketilmeli?

Öksürük ve bronşit kış aylarının en rahatsız edici hastalıklarından birisi. Alt solunum yolunun önemli bir parçası olan bronşların enfeksiyon kapması adeta kışın bitmemesine neden oluyor. Kış ayları geldiğinde bronşlar dolar ve öksürükler daha da artar. Peki öksürük ve bronşit için neler tüketilmeli?

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





