Haberler Galeri Okuduğun kitap seni ele veriyor! Kitap türlerine göre 10 farklı karakter analizi

Hangi kitapları okuduğunuz, sadece zevkinizi değil düşünce yapınızı, duygusal dünyanızı ve hayata bakış açınızı da ele veriyor. Polisiye meraklısından romantik ruhlara, kişisel gelişim tutkunlarından bilim kurgu hayranlarına kadar her kitap türü, okuyucusunun karakterine dair çarpıcı ipuçları sunuyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi :

ROMAN TUTKUNLARI
Duygusal derinliği severler. İnsan ilişkilerini anlamaya çalışır, empati yetenekleri güçlüdür. Hayatın küçük detaylarından anlam çıkarırlar.

POLİSİYE SEVENLER
Meraklı ve analitik düşünürler. Olayları sorgulamayı sever, detayları kolay kolay kaçırmazlar. Gizem onlar için vazgeçilmezdir.

BİLİM KURGU OKURLARI
Hayal güçleri geniştir. Geleceğe dair düşünmekten hoşlanır, yeniliklere açıktırlar. Farklı dünyalara kaçmak onlar için bir ihtiyaçtır
FANTASTİK TÜR BAĞIMLILARI
Gerçeklikten uzaklaşmayı severler. Yaratıcılıkları yüksektir ve çoğu zaman iç dünyalarında bambaşka evrenler kurarlar.

KİŞİSEL GELİŞİM OKUYANLAR
Kendini sürekli geliştirme arzusundadırlar. Disiplinli ve hedef odaklıdırlar. Hayatlarını kontrol altında tutmak isterler.

TARİH KİTABI OKUYANLAR
Geçmişten ders çıkarmayı bilirler. Sabırlı, araştırmacı ve sorgulayıcıdırlar. Olayların arka planını anlamaya önem verirler.

ŞİİR SEVENLER
Duygusal ve hassas bir yapıya sahiptirler. Kelimelerin gücüne inanır, estetik algıları yüksektir. İç dünyaları oldukça zengindir.

KORKU TÜRÜ OKUYANLAR
Adrenalin severler. Risk almaktan çekinmez, sıradanlıktan sıkılırlar. Karanlık temalar ilgilerini çeker.

BİYOGRAFİ OKURLARI
İlham arayan kişilerdir. Başkalarının hayat hikâyelerinden ders çıkarır, gerçek başarı öykülerine değer verirler.

KLASİK ESER OKUYANLAR
Sabırlı ve entelektüel kişiliklerdir. Derin düşünmeyi sever, dil ve anlatım zenginliğine önem verirler. Zamansız değerlerin peşindedirler

