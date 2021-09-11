Okula gitmek istemeyen öğrenciler için uzman tavsiyesi

Okullar açıldı, bir haftayı geriye bıraktık. Ancak hâlâ okula uyum konusunda zorlanan çocuklarımız oldu. Bu durumda ebeveynlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Uzun bir tatilin ardından okula yeni başlangıç veya okula geri dönüş süreci her çocukta farklı olabilmektedir. Öncelikle bu süreç; evdeki konforu bırakmak istemeyen, anne babadan ayrışma sürecinde zorlanan çocuklar ve aileler için sancılı geçebilmektedir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri çocuğu okula başlamadan önce süreçle alakalı ufak bir bilgilendirme yapmaktır. Örneğin okul öncesi grup için; "Yaz bittikten sonra artık yavaş yavaş kendi yaş grubundaki arkadaşlarınla yanında bakıcı, ben ya da aile büyüklerinden biri (rutin nasılsa), olmadan kendi başına okula gideceksin. Ben çok heyecanlıyım senin adına çok mutluyum, çok eğleneceğinden ve güzel vakit geçireceğinden eminim. Okula seni ben bırakacağım ve okul bittiğinde seni ben alacağım" gibi bir bilgilendirmeyle çocuğu hazırlıksız bir şeyin içine bir anda dahil etmek yerine, deneyimlemese bile anlatılan ve dinlediği bir şeyin içine sokmak her zaman daha garanti vericidir.