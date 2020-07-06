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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli mi?
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okullar ne zaman açılacak? Velilerin aklında bu soru var. Bu sene okullar alınan tedbirler nedeniyle tamamen kapatılmıştı. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 14:46Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 14:57
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2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası okullarda uzaktan eğitime geçilmiş, ders yılı 19 Haziran'da sona ermişti. Yeni döneme hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri yeni dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 dönemine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.