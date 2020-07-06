Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli mi?

2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası okullarda uzaktan eğitime geçilmiş, ders yılı 19 Haziran'da sona ermişti. Yeni döneme hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri yeni dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 dönemine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak? İşte son gelişmeler...