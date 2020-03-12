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Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında korona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sonrası alınan okullara tatil kararının ardından Uşak Şehirlerarası Otogarında son yılların en büyük yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 12 Mart 2020 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020 Perşembe 22:37
Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti

Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi.

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Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti

23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.

Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti

Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Uşak Şehirlerarası Otogarına adeta akın etti. Resmi açıklamanın ardından öğrencilerin otogara adeta akın etmesiyle yoğunluk oluşmaya başladı.

Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti

nternet üzerinden bilet satın alınan uygulamaların yoğunluk nedeniyle çökmesi üzerine Uşak otogarının yolunu tutan öğrenciler bilet sıralarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti

Tatili memleketlerinde ve ailelerinin yanında değerlendirmek isteyen öğrenci kalabalığının ilerleyen zamanla birlikte arttığı görüldü.

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