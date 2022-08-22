Haberler Galeri Okumadan patates kabuklarını çöpe atmayın! Öyle bir işinize yarayacak ki şoke olacaksınız...

Okumadan patates kabuklarını çöpe atmayın! Öyle bir işinize yarayacak ki şoke olacaksınız...

Kullandığımız her besinin çöp diye ayırdığımız kısımları aslında çok kıymetli. Muz kabuğunun, karpuz kabuğunun ardından bu kez de patatesin kabuğu ile neler yapabileceğinizi gördüğünüzde şoke olacaksınız. Peki patates kabuğu ne işe yarar? Patates kabuğu nasıl kullanılır ve nasıl değerlendirilir? İşte, patates kabuklarının kullanım alanları...

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:36 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





