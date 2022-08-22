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Okumadan patates kabuklarını çöpe atmayın! Öyle bir işinize yarayacak ki şoke olacaksınız...
Okumadan patates kabuklarını çöpe atmayın! Öyle bir işinize yarayacak ki şoke olacaksınız...
Kullandığımız her besinin çöp diye ayırdığımız kısımları aslında çok kıymetli. Muz kabuğunun, karpuz kabuğunun ardından bu kez de patatesin kabuğu ile neler yapabileceğinizi gördüğünüzde şoke olacaksınız. Peki patates kabuğu ne işe yarar? Patates kabuğu nasıl kullanılır ve nasıl değerlendirilir? İşte, patates kabuklarının kullanım alanları...
Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:36
Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:57
Patates kabuğunun da en az patates kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Patates, mutfaklarda en çok kullanılan besinlerden biridir. Haşlama, kızartma ve fırınlama yöntemleriyle pişirilen bu besinin kabukları, genellikle çöpe atılır. Ama faydalarını öğrendiğinizde artık çöpe atmayacaksınız. İşte şoke eden kullanım alanları...
GÖZ ALTINA İYİ GELİR
Şiş gözlerinizin nedeni ne olursa olsun, patatesler şişliği başarılı şekilde azaltabilir. Patateste bulunan nişasta, göz altı torbalarının azaltılmasına yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
BRONZLUĞU GİDERİR
Patates, cilt için doğal bir ağartma ve parlatıcı madde görevi gören C vitamininin iyiliği ile doludur. Güneş lekelerini gidermede etkilidir. Ayrıca yüzdeki koyu halkaları, ince çizgileri ve kırışıklıkları önleyerek eşit bir ton oluşmasını engeller.
CİPS YAPIMINDA KULLANIN
Patates kabuklarının üzerine bir miktar zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında ara sıra çevirerek 15-20 dakika pişirin. İsteğe göre tuz ve biber ekleyerek baharatlandırabilirsiniz.
DERİ TEMİZLİĞİ
Patates, kararmış gümüş ve paslı metal eşyaların yanı sıra deri ayakkabılarınızı temizlemede de kullanılabilir. Çiğ patatesin suyu, ayakkabılarınızın parlak görünmesine yardımcı olur. Eski ve yıpranmış ayakkabıları başarılı
şekilde eski haline getirir.