Öldürülüp havuza atılmıştı! Zehra Bayır cinayetinde yeni detay

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz yıl çalıştığı mekanda öldürülüp cesedi bahçede bulunan havuza atılan 18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede tutuklu İlimder İlter (24) ve ağabeyi Ömer İlter'in (45) 'kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli zabıt katibi Ahmet G.'nin, olayın ardından şüphelilere nasıl ifade verecekleri konusunda yardımcı olduğu belirtildi.