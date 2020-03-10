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Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Avustralya'nın en ölümcül iki yılanı arasındaki ölüm-kalım mücadelesinin şaşırtıcı görüntüleri kayıt alına alındı.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2020 Salı 13:24 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020 Salı 13:28
Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

İki ölümcül yılanın kavgası görenleri şoke etti.

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Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Avustralya'nın en ölümcül iki yılanı arasındaki ölüm-kalım mücadelesinin şaşırtıcı görüntüleri kayıt alına alındı.

Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Güney Avustralya'daki Myponga şehrinde bir kırmızı karınlı siyah yılan, zehirli kahverengi yılana saldırıp onu yedi.

Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Bir YouTube kullanıcısı tarafından çekilen görüntülerde, zehirli kahverengi yılan defalarca siyah yılanı ısırmasına rağmen başarılı olamadı.

Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Yaklaşık yarım saat süren tüyler ürperten kavgada siyah yılan diğerini midesine indirdi.

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