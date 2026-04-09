Ona "Sarı Mucize" diyorlar: Çiftçiye servet kazandırıyor! Kilosu 1.800 TL’ye kadar çıkıyor

2026'da "sarı mucize" olarak adlandırılan altın çilek, hem sağlık hem de kazanç kapısı olarak gündemden düşmüyor. Kilosu 1.800 TL'ye kadar ulaşan bu özel meyve, kısa sürede yüksek gelir elde etmek isteyen üreticilerin yeni gözdesi haline geldi. Öyle ki, tek bir hasat sezonunda elde edilen kazançla ev ve araba sahibi olanların sayısı hızla artıyor. Peki altın çileği bu kadar değerli kılan ne, gerçekten bu kazanç mümkün mü? İşte herkesin merak ettiği o çarpıcı detaylar…

SABAH Giriş Tarihi : 09 Nisan 2026 17:39








