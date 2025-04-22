Orijinal zeytinyağı nasıl anlaşılır? Öyle gözüküyorsa aman dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, piyasada tespit edilen bazı ürünlerin zeytinyağı adı altında, farklı yağlarla karıştırıldığı ortaya çıktı. Özellikle rafine yağlar, pamuk yağı ya da ayçiçek yağı gibi ürünlerle yapılan bu karışımlar hem besin değerini düşürüyor hem de uzun vadede sağlığı tehdit edebiliyor.