  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Ormanda yürüyüşe çıkmıştı! Gördüğü varlık karşısında dehşete düştü

Ormanda yürüyüşe çıkmıştı! Gördüğü varlık karşısında dehşete düştü

Ormanda gezintiye çıkan adam gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Karşısında bir karartı gören ve bunu önemsemeyen adam gerçeği öğrenince şaşkına döndü. Ormandaki yaratık sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 10:57 Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 10:59
Ormanda yürüyüşe çıkmıştı! Gördüğü varlık karşısında dehşete düştü

Ormanda dolaşan garip siyah figürün görüntülerinin, şimdiye kadar ki en iyi Sasquatch olduğu söylendi. "Yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, ABD'nin kuzeybatı ve Kanada'nın batı kesimlerinde yaşadığına inanılan iri, kıllı, maymun benzeri bir yaratık.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ormanda yürüyüşe çıkmıştı! Gördüğü varlık karşısında dehşete düştü

Josh Highcliff isimli avcının korku içinde ormanda çekip, YouTube'da yayınladığı video kısa sürede viral oldu.

Ormanda yürüyüşe çıkmıştı! Gördüğü varlık karşısında dehşete düştü

Videoda, bu yaratığın bir insan gibi, kolları, kolları ve bacakları olduğu görüldü. Bedeni ise maymun ve ayı gibi siyah kürkle kaplıydı.

Ormanda yürüyüşe çıkmıştı! Gördüğü varlık karşısında dehşete düştü

Josh Highcliff, avlanırken siyah yaratığa rastladı ve çekime başladı. Videonun sonuna doğru, bu siyah yaratık ayağa kalktı, insanlardan çok daha uzun boylu görünüyordu. Hayvanın inanılmaz büyük olduğunu gören Josh, kaçmaya karar verdi.

Ormanda yürüyüşe çıkmıştı! Gördüğü varlık karşısında dehşete düştü

Josh Highcliff bu görüntü sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: İlk gördüğümde domuz, ayı ya da maymun olduğunu düşünmüştüm ama bu yaratığın hem büyük omuzları, atletik bir vücudu hem de dik bir başı vardı. Ağacın içini kazıyor gibiydi. Ayağa kalktığında kendimi kontrol edemedim ve kaçmaya başladım. Yaratık çok büyüktü ve sanırım yaklaşık 2,1 metre boyundaydı.

  • SON DAKİKA