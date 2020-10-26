Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu

Geçtiğimiz günlerde İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de bir orman köyü olan Hamamköy'e gelerek köylülerle birlikte kestane hasadı yaptı. Ağaçların henüz 5 yıllık olmasına rağmen yıllık 20 bin TL gelir elde etmeye başladıklarını söyleyen orman köylüleri, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne destekleri için teşekkür etti.