Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu

80 HANE FAYDALANIYOR
Köylerinin engebeli, dağlık bir arazi konumunda bulunmasından dolayı tarım yapmanın zor ve maliyetli olduğunu söyleyen Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen, geçim şartlarının zorluğundan dolayı köyden şehre göç verdiklerini, ancak orman teşkilatının orman alanlarına diktikleri kestane ağaçlarını köylünün kullanımına tahsis etmesiyle bir anda talihlerinin döndüğünü söyledi. Muhtar Mehmet Gelen, bu projeden 80 hanenin faydalandığını, geri kalan 80 hanenin daha faydalanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının kestane ağaçlandırmasını artırmasını beklediklerini sözlerine ekledi.