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Haberler Galeri Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu

Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesi Beydağ bölgesi ormanlarında yetişen kestane ağaçları, orman köylüsünün yüzünü güldürüyor, köyden kente göçü durduruyor.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:28
Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylüsünün ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri yapılıyor. Devlet ormanlarında badem, ceviz ve kestane gibi fidanlar dikilerek orman köylüsünün kullanımına sunuluyor. Bu projelerden biri olan İzmir'in Ödemiş ilçesi Hamamköy yakınlarındaki ormanlık alana 5 yıl önce dikilen kestane ağaçlarından hasat yapılmaya başlandı.

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Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu

Geçtiğimiz günlerde İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de bir orman köyü olan Hamamköy'e gelerek köylülerle birlikte kestane hasadı yaptı. Ağaçların henüz 5 yıllık olmasına rağmen yıllık 20 bin TL gelir elde etmeye başladıklarını söyleyen orman köylüleri, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne destekleri için teşekkür etti.

Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu

80 HANE FAYDALANIYOR
Köylerinin engebeli, dağlık bir arazi konumunda bulunmasından dolayı tarım yapmanın zor ve maliyetli olduğunu söyleyen Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen, geçim şartlarının zorluğundan dolayı köyden şehre göç verdiklerini, ancak orman teşkilatının orman alanlarına diktikleri kestane ağaçlarını köylünün kullanımına tahsis etmesiyle bir anda talihlerinin döndüğünü söyledi. Muhtar Mehmet Gelen, bu projeden 80 hanenin faydalandığını, geri kalan 80 hanenin daha faydalanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının kestane ağaçlandırmasını artırmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu

ORTALAMA 20 BİN TL GELİR GETİRİSİ
Kestane sahalarını gezen orman köylüleri ile birlikte kestane hasadı yapan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman varlıklarını koruyan ve geliştirilmesi için mücadele eden Orman Genel Müdürlüğünün bir yandan da 7 milyon orman köylüsünün ekonomik olarak kalkındırılması için bu tür projeleri de hayata geçirdiğini söyledi.

Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu

Köyden kente göçün önüne geçmek, orman köylüsünü yerinde kalkındırmak amacıyla Hamamköy'de 'Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi'ni hayata geçirdiklerini, 80 aileye 60'ar adet kestane ağacı tahsis ettiklerini, orman köylüsünün bu ağaçlara sahip çıkarak bakımını itinayla yaptıklarını söyleyen Zafer Derince, şimdi de meyvelerini toplamaya başladıklarını, kestanelerin müşterilerinin hazır olduğunu ve her aileye ortalama 20 bin TL gelir getirisi olduğunu sözlerine ekledi.

İHA

Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu
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