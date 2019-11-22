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Ormanların kralı onu görünce arkasına bile bakmadan kaçtı!

Ormanın kralı olarak bilinen aslan, yırtıcılar arasındaki en güçlü hayvan. İri yapıları, çene kuvvetleri ve pençeleriyle en zorlu avları, kolaylıkla avlıyorlar. Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir grup insan, eşine az rastlanır bir olaya tanık oldu. Devasa cüssesiyle avlarına büyük korku salan aslan, o hayvanı görünce arkasına bile bakmadan kaçmadı. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar...