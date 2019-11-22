  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Ormanların kralı onu görünce arkasına bile bakmadan kaçtı!

Ormanların kralı onu görünce arkasına bile bakmadan kaçtı!

Ormanın kralı olarak bilinen aslan, yırtıcılar arasındaki en güçlü hayvan. İri yapıları, çene kuvvetleri ve pençeleriyle en zorlu avları, kolaylıkla avlıyorlar. Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir grup insan, eşine az rastlanır bir olaya tanık oldu. Devasa cüssesiyle avlarına büyük korku salan aslan, o hayvanı görünce arkasına bile bakmadan kaçmadı. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 16:24 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 17:15
Ormanların kralı onu görünce arkasına bile bakmadan kaçtı!

İŞTE ASLANI KORKUTAN KARŞILAŞMA

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ormanların kralı onu görünce arkasına bile bakmadan kaçtı!
Ormanların kralı onu görünce arkasına bile bakmadan kaçtı!
Ormanların kralı onu görünce arkasına bile bakmadan kaçtı!
Ormanların kralı onu görünce arkasına bile bakmadan kaçtı!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler yaşanacak?
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler yaşanacak?
BİZE ULAŞIN